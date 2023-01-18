Про новий пакет американської допомоги Україні може бути оголошено наприкінці тижня

Білий дім дав зрозуміти, що про додаткову американську військову допомогу Україні може бути оголошено вже наприкінці цього тижня.

Координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив про це у вівторок телеканалу CNN.

“Я підозрюю, що ви продовжите чути про додаткові пакети допомоги в галузі безпеки, додаткові озброєння і можливості для України, які надходять зі Сполучених Штатів. Можливо, вже наприкінці цього тижня”, – сказав Кірбі.

Кірбі не відповів на запитання, чи будуть у черговому пакеті допомоги танки, але він сказав, що США намагаються переконатися, що дають Україні те, що їй необхідно.

“Ми продовжимо модифікувати ці пакети так, щоб вони найбільше відповідали потребам України, а коли ми не можемо цього забезпечити, ми працюємо з союзниками та партнерами, щоб зрозуміти, чи зможуть вони”, – сказав Джон Кірбі.