Суспільство

Президенту РФ доповіли про пожежу на складі боєприпасів у Криму

19 Липня 2023 14:30
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путін, крим, вибух

Президенту Росії Володимиру Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму, ситуація на місці уточнюється.

Про це повідомив прессекретар глави держави-агресора Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на запитання про те, чи доповіли Путіну про ситуацію з пожежею на полігоні в Криму, Пєсков заявив: “Певна річ, доповідається президенту. Ви знаєте, що Аксьонов (ставленик Кремля, так званий “глава” окупаційної влади Криму) дуже оперативно відреагував. Ми знаємо, що там було загоряння. Заходи вживаються. Ситуація уточнюється. Поки більшого я сказати не можу”.


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