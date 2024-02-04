Політика

Президентові розповіли про серію російських атак із використанням “шахедів”

4 Лютого 2024 17:32
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ппо, зеленський
В. Зеленський у розташуванні Повітряного командування “Схід” ЗСУ / Фото ОПУ

У межах робочої поїздки на Дніпропетровщину Президент України Володимир Зеленський відвідав розташування Повітряного командування «Схід» Збройних Сил України та вручив державні нагороди пілотам, повідомляє Офіс президента.

Глава держави заслухав доповідь командувача ПвК «Схід» Івана Теребухи щодо прикриття з повітря міст і громад, об’єктів критичної інфраструктури та лінії фронту.

Президентові розповіли деталі серії російських атак із використанням БпЛА на об’єкти у Дніпропетровській області та заходи з підсилення ефективності роботи українських мобільних вогневих груп і радіоелектронної боротьби для відбиття ударів ворожих дронів.

Також обговорювалися особливості застосування західних і гібридних систем ППО, перспективи зміцнення спроможностей ПвК «Схід» з урахуванням майбутніх надходжень озброєння.

Володимир Зеленський також поспілкувався з військовими й нагородив бойових пілотів. Захисники неба отримали з рук Глави держави ордени Богдана Хмельницького І-ІІ ступенів та «За мужність» І ступеня.

«Я бачу перед собою потужних воїнів, які захищають наше небо і з неба захищають Україну, наші домівки, наших людей – дітей і дорослих. Дякую за ваші влучні дії, за знищення ворога. Бажаю вам усім здоров’я та перемоги. І побратимам вашим також перекажіть нашу подяку», – сказав Глава держави.


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