Суспільство

Президентка Угорщини подала у відставку

10 Лютого 2024 19:52
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Угорщина
Президентка Угорщини Каталіна Новак / Фото Hungary Today

Президентка Угорщини Каталіна Новак подала у відставку після того, як стало відомо, що вона помилувала засудженого за сексуальне насильство над дітьми.

Про це повідомляє Hungary Today.

«Я звертаюся не до політиків, а до людей, яким присягнула служити два роки тому. У квітні минулого року я ухвалила рішення про помилування, вважаючи, що засуджений не зловживав службовим становищем, вразливістю довірених йому дітей. Це була помилка», – сказала вона у суботу у зверненні.

Новак додала, що угорці очікують від свого президента, що він не робитиме помилок, і оголосила, що подає у відставку.

Вона попросила вибачення у тих, кого розчарувала.

Рішення Новак про відставку викликане скандалом через минулорічну амністію, коли чоловік, засуджений за педофілію в угорському дитячому будинку, отримав помилування за її підписом.

Зазначається, що Новак перервала поїздку на Близький Схід, щоб повернутися до Угорщини і відповісти на запитання щодо помилування цього чоловіка.

Раніше цього тижня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запропонує внести поправку до Конституції щодо права на помилування, яка виключатиме засуджених у справах про насильство над дітьми.


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