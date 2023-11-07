Президент України повідомив, що на бойове чергування стали додаткові системи NASAMS

Президент Володимир Зеленський на селекторі отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання за останню добу.

Про це глава держави повідомив в Telegram

“Провів щоденний селектор.

Отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання за останню добу. На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів. Вчасне підсилення нашої ППО до зими”.

Зеленський додав, що заслухав зведення з фронту, зокрема щодо бойових дій на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках та на півдні.

Також присутні заслухали дані розвідок щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях, у Чорноморському регіоні та в країнах ОДКБ. Служба безпеки України відзвітувала про свої контррозвідувальні заходи.