Політика

Президент України поспілкувався з прем’єром Британії: обговорили безпеку Одещини

7 Вересня 2023 19:23
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зеленський, сунак

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 7 вересня, поспілкувався з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Вони обговорили безпеку Одещини та ситуацію на полі бою. 

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента. 

Президент та британський прем’єр-міністр обговорили безпеку судноплавства у Чорному морі та роботу “зернового коридору”. 

“Україна вже тричі успішно продемонструвала можливість експорту зерна альтернативним маршрутом. Ми готові робити це й надалі. Але, щоб гарантувати безпеку судноплавства, ми потребуємо допомоги партнерів, зокрема суттєвого посилення системи протиповітряної оборони Одещини”, – повідомив Зеленський. 

Президент також повідомив Сунаку про ситуацію на полі бою та подякував Британії за потужну допомогу. Також йшлось про продовження співпраці, зокрема можливій участі представників Великої Британії у Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Україні восени.

“Володимир Зеленський і Ріші Сунак відзначили початок роботи над двосторонніми безпековими документами в межах Спільної декларації G7 щодо підтримки України. Президент і прем’єр-міністр скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів, а також обговорили наступні кроки в підготовці Глобального саміту миру”, – повідомили у пресслужбі ОП. 


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