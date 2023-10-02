Суспільство

Президент України підписав закон про виплату зарплат полоненим

2 Жовтня 2023 15:41
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Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення соціального захисту військових, поліцейських та деяких інших осіб, що передбачає передачу зарплат полонених їхнім сім’ям.

Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту.

У документі передбачено збереження грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили у полон, а також зникли безвісти за особливих обставин. Мовиться про можливість виплати цих грошей їхнім сім’ям. При цьому, це не стосуватиметься тих, хто добровільно здався у полон або самовільно залишив місця служби.

Також закон містить уточнення:

  • порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток;
  • порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських.

Окрім цього, законом удосконалено порядок виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.


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