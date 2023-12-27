Політика

Президент Туреччини заявив, що між прем’єром Ізраїлю та Гітлером немає відмінностей

27 Грудня 2023 17:17
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ізраїль, Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу нічим не відрізняється від німецького диктатора Адольфа Гітлера, порівнявши операцію Ізраїлю проти терористичного угруповання ХАМАС у Газі з винищенням нацистами євреїв.

Про це повідомляє Reuters.

“Раніше вони погано говорили про Гітлера. Чим ви відрізняєтеся від Гітлера? Вони змусять нас сумувати за Гітлером. Хіба те, що робить Нетаньягу, є чимось меншим, ніж те, що робив Гітлер? Ні”, – сказав Ердоган.

Він заявив, що Туреччина вітатиме академіків і вчених, які зазнають переслідувань за свої погляди на війну в Газі, додавши, що західні країни, які підтримують Ізраїль, є співучасниками “воєнних злочинів”.

“Він (Нетаньягу) багатший за Гітлера, він отримує всіляку підтримку Заходу, Сполучених Штатів. І що вони зробили з усією цією підтримкою? Вони вбили понад 20 тисяч жителів Гази”, – додав Ердоган.

Попри критику операції Ізраїлю Туреччина підтримує з ним торговельні зв’язки, що викликає негативну реакцію з боку опозиційних партій та Ірану.

Анкара заявляє, що торгівля з Ізраїлем різко скоротилася з 7 жовтня, коли палестинське бойове угруповання ХАМАС здійснило напад на Ізраїль, внаслідок якої загинуло 1200 осіб, що змусило Єврейську державу розпочати війну проти ХАМАС.

На відміну від своїх західних союзників та деяких арабських країн, Туреччина не вважає ХАМАС терористичною організацією.


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