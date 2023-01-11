Політика

Президент Сербії оголосив посла України “небажаним” в Республіці

11 Січня 2023 20:56
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україна, сербія

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік заявив послу України в Хорватії й Боснії та Герцеговині Василю Кириличу, що він більше не бажана особа в республіці.

Про це повідомляє Slobodna Dalmacija.

Зазначається, що Додік нагородив Путіна медаллю в рамках святкування 9 січня як Дня Республіки Сербської. Це викликало численні засудження Заходу. Вручення медалі Путіну було різко засуджено органами Європейського Союзу.

Речник ЄС Петер Стано заявив, що це була “неправильна і прикро процедура”. Він попередив, що стати на бік Путіна в умовах війни проти України означає міжнародну ізоляцію РС та її лідерів.

“Для Додіка цього попередження було недостатньо, тому він продовжив захищати своє рішення перед журналістами в Баня-Луці, додавши, що він теж хотів би, щоб війни в Україні ніколи не було і щоб вона якомога швидше закінчилася”, – йдеться в матеріалі.

Посол України в Хорватії й Боснії та Герцеговині Василь Кирилич розкритикував нагородження Путіна, назвавши це винагородою від одного терориста до іншого. На це Додік заявив, що український посол більше не бажаний в Сербії.

“Це честь для РС, що Путін висловив готовність отримати таку нагороду”, – сказав Додік.

Посол Росії в Боснії та Герцеговині Ігор Калабухов підтвердив, що зараз шукають дату, коли Додік вирушить до Москви, щоб особисто вручити там нагороду Путіну.

Раніше Додік активно висловлювався про наміри порушити питання виходу Республіки Сербської з Боснії та Герцеговини, що б стало прямим порушенням Дейтонських угод і підірвало б мирний процес на Балканах.


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