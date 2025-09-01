Президент Польщі вимагає репарацій від Німеччини за Другу світову війну

Під час урочистостей з нагоди річниці початку Другої світової війни у Вестерплатте, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що країна “однозначно вимагає” від Німеччини репарацій.

Як повідомляє RMF24, церемонія відбулася 1 вересня у Ґданську. Навроцький поклав квіти до могили польських військових, а також виступив із промовою, підкресливши необхідність вирішення питання репарацій.

“Ми маємо вирішити питання репарацій від Німеччини, яких я, як президент Польщі, однозначно вимагаю для загального блага”, – сказав польський президент.

Він підкреслив, що репарації не є “альтернативою історичній амнезії”, а Польща, як “держава на передовій” та “найважливіша країна” східного флангу НАТО, потребує “справедливості, правди та чітких відносин із Німеччиною та репарацій від неї”.

“Я вірю, що прем’єр-міністр і уряд Польщі підтримають голос президента на міжнародній арені, і ми разом з нашими західними сусідами побудуємо наше справжнє безпечне майбутнє”, — наголосив Навроцький.