Президент Польщі Навроцький найближчим часом відвідає Київ, — Сибіга

Президент Польщі Кароль Навроцький має відвідати Київ у найближчій перспективі. Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга, наголосивши на важливості візиту для розвитку добросусідських відносин.

“Ми очікуємо на візит президента Польщі до України. Сподіваємося, що він відбудеться у короткій перспективі”,- сказав Сибіга.

Очільник МЗС зазначив, що президент України відкритий до діалогу з польським колегою. Напередодні візиту президента Польщі до Вашингтона відбулася телефонна розмова глави Української держави Володимира Зеленського з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

“І, безумовно, що для подальшого розвитку наших добросусідських відносин цей візит дуже важливий”,- підкреслив Сибіга.

Щодо ведення пошуково-ексгумаційних робіт міністр МЗС зауважив, що досягнуто “суттєвого прогресу” в цьому питанні, і ця робота між українською і польською командами триватиме і надалі.