Політика

Президент Південної Кореї відкинув звинувачення в заколоті – і знову відмовився піти у відставку
12 Грудня 2024 10:37
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Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль / Yonhap News

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль під час виступу по телебаченню 12 грудня заявив, що не йтиме у відставку через те, що ввів у країні воєнний стан, повідомляє агентство “Ренхап”.

Президент відмовився вважати оголошення воєнного стану заколотом, як вважають слідчі, які розслідують щодо нього справу за відповідною статтею. Юн Сок Йоль заявив, що після введення воєнного стану до Національних зборів (парламенту) Південної Кореї “для підтримання порядку» спрямували «лише невелику кількість неозброєних солдатів”, яких негайно вивели після того, як парламент ухвалив резолюцію про скасування рішення президента.

Юн Сок Йоль назвав введення воєнного стану “високо вивіреним політичним рішенням”. За його словами, він використав свої президентські повноваження, щоб “захистити націю і нормалізувати державні справи”, оскільки опозиція паралізувала роботу уряду.

“Національні збори, в яких домінує велика опозиційна партія, перетворилися на монстра, що руйнує конституційний порядок вільної демократії”, – заявив він.

Президент пообіцяв боротися, “незалежно від того, чи буде мені оголошено імпічмент або я опинюся під слідством”. “Я буду боротися до останнього моменту разом із вами”, – сказав Юн Сок Йоль.


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