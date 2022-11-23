Економіка

Президент підписав закон про держбюджет на 2023 рік

23 Листопада 2022 18:49
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бюджет

23 листопада Володимир Зеленський підписав Закон України Про Державний бюджет на 2023 рік. До цього його ухвалили у другому читанні 3 листопада.

Про це повідомляє 24 канал.

Головним пріоритетом бюджету є оборона та безпека нашої країни, тому майже 50% всього бюджету буде спрямовано туди. Це зарплати військових, забезпечення армії, ремонти й закупівлі техніки та зброї. На другому місці за видатками соціальна сфера.

До другого читання уряд скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік в бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%). Прогноз інфляції зменшили з 30% до 28%.

“Спрямовуємо на боротьбу з окупантами понад 1 трильйон гривень, це понад 18% ВВП. Фінансуємо українську армію самостійно за рахунок внутрішніх ресурсів”, – зазначив глава уряду.

Макропрогноз:

  • Зростання ВВП 3,2% (замість 4,6%, як було до першого).
  • Річна інфляція 28% (замість 30%).

Макропоказники:

  • Доходи 1,3 трильйона гривень доходів (+50 мільярда гривень до першого читання).
  • Видатки 2,6 трильйона гривень (+ 66,8 мільярда гривень).
  • Дефіцит 20% ВВП або 38 мільярдів доларів.
  • Конкретні цифри:
  • Доходи 1 329 260 090 тисяч гривень.
  • Граничний обсяг дефіциту 1 296 536 180 тисяч гривень або 20,6% ВВП.
  • Граничний обсяг державного боргу 6 422 749 631 тисячі гривень.

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