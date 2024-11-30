Політика

Президент Грузії відмовляється йти у відставку, доки не буде обрано легітимний парламент
30 Листопада 2024 20:15
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грузія
У Тбілісі тисячі людей знову вийшли до будівлі парламенту, висловлюючи протест проти заяви правлячої проросійської партії "Грузинська мрія" про призупинення переговорів щодо євроінтеграції / Фото DW

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що залишатиметься на посаді до моменту обрання легітимного парламенту. Вона наголосила, що вважає нинішній парламент нелегітимним, а отже, він не має права обирати нового главу держави.

“Легітимного парламенту немає, а нелегітимний парламент не може обрати нового президента. Тому інаугурація не відбудеться. Мій мандат діє доти, доки законно обраний парламент не призначить когось на моє місце. Я з вами і залишаюся з вами”, — підкреслила Зурабішвілі.

Масові протести в Тбілісі та регіонах

У Тбілісі тисячі людей знову вийшли до будівлі парламенту, висловлюючи протест проти заяви правлячої проросійської партії “Грузинська мрія” про призупинення переговорів щодо євроінтеграції.

За даними DW, кількість протестувальників цього разу перевищила вчорашню акцію. Видання Paper Kartuli повідомляє про десятки тисяч учасників.

До місця акції прибув спецназ, але протестувальники залишаються на площі. Аналогічні демонстрації проходять і в інших містах Грузії, зокрема в Зугдіді, Батумі та Кутаїсі.


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