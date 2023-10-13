Президент Хорватії розкритикував Ізраїль за його удари по сектору Гази

Лідер Хорватії Зоран Міланович розкритикував Ізраїль за його обстріли сектору Гази і назвав рішення МЗС його країни вивісити ізраїльський прапор біля своєї будівлі ідіотським кроком.

Про це Міланович сказав у коментарях для ЗМІ в четвер, повідомляє Politico.

“При всьому моєму співчуттю до Ізраїлю, яке, на жаль, вони втратили протягом 15 хвилин… у Хорватії немає місця для інших прапорів, окрім як у суворо регламентованих ситуаціях”, — сказав Міланович .

“Я засудив вбивства (які скоїв ХАМАС. – Ред.), я навіть висловив відразу та огиду, але право на захист не включає право на помсту та вбивство мирних жителів”, – додав він.

Міланович також сказав, що спустить прапори ЄС і НАТО у своєму президентському офісі, аби вони були нижче від прапора Хорватії. Він пояснив, що прапори “не однакові”, тому не повинні вивішуватися на одному рівні.