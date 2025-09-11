Президент Фінляндії Стубб прибув до Києва: мета візиту

11 вересня до Києва прибув президент Фінляндії Александр Стубб. Мета візиту — зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським та обговорення низки питань, зокрема інвестицій в інфраструктуру та гарантій безпеки для України.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Реклама

Реклама

“Разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою зустріли на початку візиту в Україну Президента Фінляндії Александра Стубба”, — написав Єрмак.

Головними темами розмови Володимира Зеленського з лідером Фінляндії мають стати безпекові проекти, євроінтеграція, інвестиції в інфраструктуру та гарантії безпеки для нашої держави.

“Також будемо говорити про посилення тиску на РФ, санкції та важливість стійкого миру. Ми вдячні за послідовну й тверду підтримку Фінляндії та особисто Александра Стубба. Україна разом із партнерами робить усе, щоб наблизити стійкий мир і гарантувати безпеку в Європі”, — зазначив керівник Офісу президента.