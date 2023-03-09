Президент Чехії Петр Павел склав присягу

Обраний президент Чехії 61-річний Петр Павел склав присягу і вступив на посаду.

Церемонія інавгурації у Празькому граді проходила у присутності членів обох палат парламенту та гостей.

Генерал армії в запасі, екс-глава Військового комітету НАТО Павел переміг у другому турі прямих президентських виборів 28 січня цього року свого суперника, доларового мільярдера та екс-прем’єра Андрія Бабіша, з рекордною перевагою майже 17% голосів виборців. За Павела проголосували 58,32%, або 3,35 мільйонів виборців, а за Бабіша – 41,67%, або 2,4 мільйони осіб. Павел отримав підтримку насамперед мешканців великих населених пунктів, інтелігенції, молоді, людей віком 30-45 років, а також громадян Чехії, які мешкають за межами республіки.

Церемонія інавгурації нового президента традиційно відбувається у Владиславській залі Празького граду. У середньовічній Європі це була найбільша зала, призначена для світських урочистостей та розваг. На церемонії були присутні близько 800 гостей – члени обох палат парламенту, судді, ректори вишів, посли іноземних держав, відомі громадські діячі країни.

Текст присяги Павло промовляв по пам’яті. Потім він підписав його. У наступному виступі Павло запевнив співгромадян у тому, що на посаді президента чесно та вірно служитиме своїй країні та своєму народу.