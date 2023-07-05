Прем’єрка Італії наголосила, що Україна потребує реальних гарантій безпеки 

Позиції Польщі та Італії збігаються щодо України, Рим виступає за потребу реальних гарантій безпеки Києву.

Про це заявила прем’єрка Італії Джорджія Мелоні під час візиту до Варшави у середу.

“У часи кризи ми повинні бути єдиними. Починаючи з України, щодо якої італійська та польська позиції збігаються. Ми не можемо прийняти російську агресію проти України і зробимо все можливе, щоб зупинити її”, – сказала Мелоні.

Вона додала, що Італія буде продовжувати стояти поруч з Україною, підтримуючи її на всіх напрямках.

Ми погоджуємося з Польщею щодо необхідності реальних гарантій безпеки для України. Більше того, конфлікт несе з собою доміно наслідків, на які Європа повинна дати відповіді”, – зауважила Мелоні.