Політика

Прем’єрка Естонії заявила про готовність стати генсеком НАТО

15 Листопада 2023 13:21
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естонія, нато

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що готова обійняти посаду генерального секретаря НАТО.

Про це очільниця естонського уряду повідомила 15 листопада під час оборонного форуму організованого агентством Politico.

У Каллас запитали, чи хоче вона, аби її кандидатуру розглядали на роль наступного генсека Північноатлантичного альянсу, після того, як Єнс Столтенберг піде з посади. Прем’єрка Естонії відповіла: “Так”.

“Каллас завітала до Вашингтона на тлі зростання занепокоєння в Європі, особливо серед лідерів балтійських і східноєвропейських держав, навколо того, що підтримка України з боку США ризикує послабитися, а також еволюції ролі НАТО як ключової сили для підтримки Києва у боротьбі проти російського вторгнення й у той час, коли Альянс намагається демонструвати силу і єдність”, — вказало Politico.

Глава естонського уряду також висловила переконання, що Україна переможе у своїх зусиллях відбити вторгнення РФ.

Водночас політикиня відкинула думку про те, що війна зайшла у глухий кут. Каллас додала, що намагання саме так представити ситуацію на полі бою грає на користь Москві й закликала “не потрапляти у цю пастку”.


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