Політика

Прем’єрка Естонії Каллас може стати главою дипломатії ЄС замість Борреля — Politico

18 Січня 2024 17:11
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Євросоюз

Прем’єр-міністрка Естонії Кая Каллас після виборів до Європейського парламенту може стати Верховним представником Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки замість Жозепа Борреля.

Про це пише Politico, посилаючись на власні джерела.

“Урсула фон дер Ляйєн збереже посаду голови Європейської комісії, Роберта Мецола залишиться президенткою Європарламенту, очільниця уряду Данії Метте Фредріксен стане новою президенткою Ради ЄС, а Кая Каллас обійме посаду Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки замість Жозепа Борреля”, — йдеться у статті.

Один із неназваних європейських дипломатів заявив, що це — “команда його мрії” й додав, що “це було б таким сильним сигналом”.

Як зазначається, важливу роль у призначенні Каллас головою європейської дипломатії може відіграти те, що нині на вищих постах Європейського Союзу немає представників Східної Європи. У світлі війни в Україні, країни Східної Європи вважають, що регіон має отримати деякі провідні позиції в ЄС.

Вибори до Європарламенту відбудуться у всіх країнах Європейського Союзу з 6 по 9 червня 2024 року. Новий склад Європейської комісії розпочне роботу з листопада.


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