Політика

Прем’єр Швеції скасував поїздку до Південної Кореї 
4 Грудня 2024 09:53
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корея, швеція
Ульф Крістерссон / RFI

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вирішив відкласти свій запланований візит до Південної Кореї через оголошення воєнного стану президентом Юном Сок Йолем, який пізніше скасував це рішення.

Про це повідомляє Aftonbladet.

Речник Крістерссона Том Самуельссон заявив: “У зв’язку з поточними подіями ми вирішили відкласти візит”.

Швеція уважно стежить за розвитком ситуації в Південній Кореї, а посольство Швеції в Сеулі підтримує зв’язок з місцевою владою. Самуельссон також повідомив, що 4 грудня прем’єр Швеції планує зв’язатися з південнокорейською стороною.

Видання зазначає, що наразі розглядається можливість визначення нової дати візиту Крістерссона до Південної Кореї.


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