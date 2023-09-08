Прем’єр Польщі заявив, що країна не відкриє свої ринки для української агропродукції

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький заявив, що влада країни не дозволить відкрити сільськогосподарські ринки для української агропродукції, незалежно від рішення Євросоюзу.

Про це повідомляє канцелярія очільника уряду Польщі у соцмережі X (раніше — Twitter).

“Інтерес польського сільського господарства є нашим найвищим імперативом. Ми обіцяли захистити польське сільське господарство від потоку українського зерна і тримаємо своє слово. Тому я чітко дав зрозуміти ще в липні — після переговорів з чотирма іншими країнами, які межують з ЄС: ми не дозволимо відкрити сільськогосподарські ринки, незалежно від рішення ЄС”, — цитує пресслужба Матеуша Моравецького.