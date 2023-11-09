Прем’єр-міністр Японії і очільник Китаю планують зустрітися на саміті АТЕС у США 

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда і лідер Китаю Сі Цзіньпін планують провести двосторонні переговори орієнтовно 16 листопада у США на полях саміту лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско.

Про це з посиланням на джерела в японському уряді повідомляє Kyodo.

Очікується, що деталі майбутніх переговорів лідерів двох держав обговорять топдипломат Китаю Ван Ї та головний радник уряду Японії з нацбезпеки Такео Акіба під час поїздки останнього до Пекіна цими днями.

Відносини між Японією і Китаєм залишаються напруженими через низку питань, серед яких тривала територіальна суперечка за контрольовані Японією незаселені острівці Сенкаку (Дяоюйдао китайською) в Східно-Китайському морі, на які претендує Китай.

Ще одним подразником стало рішення Токіо скинути в океан очищену радіоактивну воду з пошкодженої АЕС у Фукусімі. Пекін виступив різко проти такого кроку, назвав воду «забруднену ядерною зброєю» і від початку операції зі скидання наприкінці серпня повністю заборонив імпорт японських морепродуктів.

Майбутній саміт Кішіди з Сі стане першою їхньою зустріччю з листопада минулого року, коли вони проводили двосторонні переговори в Таїланді на полях попереднього саміту АТЕС.

Уряд Кішіди прагне поновити комунікації на високому рівні з Китаєм, аби стабілізувати відносини між двома країнами й запобігти ризикам ескалації внаслідок випадкових інцидентів.

Напередодні Kyodo, також із посиланням на власні джерела, але в адміністрації США, повідомляло про підготовку саміту Джо Байдена і Сі у Сан-Франциско на 15 листопада.

Проте китайська сторона все ще відмовляється підтверджувати поїздку лідера Китаю на саміт АТЕС у Сполучених Штатах. Речник МЗС КНР Ван Веньбін у середу на брифінгу, відповідаючи на питання щодо можливості такого візиту, вчергове заявив, що обидві сторони домовилися співпрацювати для зустрічі двох лідерів у Сан-Франциско.