Прем’єр-міністр України обговорив з Блінкеном захист енергетичної інфраструктури

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили захист української енергетичної інфраструктури.

Про це Шмигаль повідомив у Телеграмі.

“Максимально готуємося до зими та можливих ракетних обстрілів Росії по об’єктах генерації та розподілу”, – наголосив він.

Також сторони обговорили зміцнення економічного співробітництва, посилення співпраці з американським бізнесом і прогрес у впровадженні реформ.

Шмигаль відзначив, що США є одним із лідерів прямої бюджетної допомоги Україні. Окрему вдячність глава уряду висловив за програму PEACE in Ukraine, яка допомагає фінансувати зарплати вчителів і лікарів.

Прем’єр наголосив, що Україна високо цінує підтримку та військову допомогу США.

Він подякував Блінкену за черговий візит та особисті зусилля у поглибленні співпраці.