Політика

Прем’єр Індії планує обговорити мирне врегулювання війни між Росією та Україною у Києві
21 Серпня 2024 10:52
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рф, україна
Нарендра Моді / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що під час свого візиту до Києва цього тижня обговорить можливість мирного врегулювання війни між РФ та Україною.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що в середу Моді прибув до Польщі, а в п’ятницю відвідає Київ, що стане першим візитом індійського прем’єр-міністра до України з часу встановлення дипломатичних відносин 30 років тому.

«Як друг і партнер ми сподіваємося на якнайшвидше відновлення миру і стабільності в регіоні», – йдеться у заяві Моді.


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