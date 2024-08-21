Прем’єр Індії планує обговорити мирне врегулювання війни між Росією та Україною у Києві

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що під час свого візиту до Києва цього тижня обговорить можливість мирного врегулювання війни між РФ та Україною.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що в середу Моді прибув до Польщі, а в п’ятницю відвідає Київ, що стане першим візитом індійського прем’єр-міністра до України з часу встановлення дипломатичних відносин 30 років тому.

«Як друг і партнер ми сподіваємося на якнайшвидше відновлення миру і стабільності в регіоні», – йдеться у заяві Моді.