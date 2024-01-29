Політика

Прем’єр Грузії йде у відставку

29 Січня 2024 15:44
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грузія

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що він залишає свою посаду та йде у відставку.

Про це він сам заявив під час брифінгу у понеділок, 29 січня.

“Я хотів би повідомити громадськості про рішення, яке ми обговорювали з командою. Сьогодні я залишаю посаду прем’єр-міністра”, – сказав Гарібашвілі.

За його словами, наприкінці минулого року він представив звіт громадськості про його роботу протягом трьох років.

“Як відомо, я почав працювати на посаді голови уряду другий термін у найважчий період, в умовах внутрішньої та міжнародної політичної, економічної та соціальної криз. Я чітко служив нашій країні, безкомпромісно захищав інтереси нашої країни і народу, пишаюся результатами, яких ми досягли за цей період разом з командою”, – розповів він.


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