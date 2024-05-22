Прем’єр Британії призначив загальні вибори на липень

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив, що призначив загальні вибори на 4 липня.

Прем’єр повідомив, що офіційно попросив короля Карла III розпустити парламент перед виборами. Як очікується, парламент буде розпущено наступного тижня, пише BBC.

Чутки про те, що Сунак може призначити дострокові вибори, почали активно ширитися після того, як міністри скасували заходи і або скоротили, або відклали закордонні поїздки, щоб узяти участь у засіданні уряду.

Зокрема, міністр закордонних справ Девід Кемерон перервав візит до Албанії і повернувся до Лондона, а міністр оборони Грант Шеппс відклав поїздку країнами Балтії.