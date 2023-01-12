Суспільство

Представники ООН доставили у Куп’янськ 10 фур із гуманітарним вантажем, на черзі – Вовчанськ

12 Січня 2023 20:08
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гуманітарна допомога, оон

Сьогодні начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов провів робочу зустріч із гуманітарною координаторкою ООН в Україні Деніз Браун.

Очільник ОВА подякував за системну допомогу для Харківської області, а також за швидке реагування на всі запити, які подаються.

«Наразі є три основні напрямки на Харківщині, які потребують особливої уваги, кожен має свої проблеми – Ізюм, Куп’янськ, Вовчанськ. Наприклад, в Ізюмі вдалося відновити роботу 6 котелень із 23, інші мають серйозні руйнування. А от у Куп’янську навпаки – цілі котельні, але значно пошкоджена житлова інфраструктура і місто піддається обстрілам», – зазначив Олег Синєгубов.

Він наголосив, що найскладнішою ситуація залишається у Вовчанську, оскільки до вторгнення місто отримувало газ через рф. Наразі там можливе електричне опалення. До того ж місто й досі потерпає від обстрілів.

«В усій області ми розгортаємо мережу Пунктів Незламності, наразі вже функціонує 322. Загалом плануємо відкрити 500-600 Пунктів Незламності, тому для цього ще необхідне певне обладнання», – підкреслив очільник ОВА.

Деніз Браун зазначила, що сьогодні команда ООН доставила у Куп’янськ 10 фур із гуманітарним вантажем. Зокрема, було передано набори для швидкого ремонту, медикаменти, одяг та ковдри, а також індивідуальні обігрівачі.

«Як тільки закінчиться та допомога, яку ми доставили, то надішлемо ще. Це питання перебуває на постійному контролі. Насправді там на день майже по 50 запитів. Будемо закривати всі питання, які зможемо», – сказала Деніз Браун.

Невдовзі таку ж гуманітарну допомогу від ООН планують відправити до Вовчанська.


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