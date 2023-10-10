Представників Ізраїлю та Палестини запросили на зустріч міністрів ЄС 

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель запросив на екстрену зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу щодо ситуації в Ізраїлі дипломатичних представників двох ворогуючих сторін.

Про це повіомляє Жозеп Боррель у Twitter (Х), цитує “Європейська правда“.

“Я запросив міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена приєднатися до зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яку я скликаю сьогодні в другій половині дня. Я також запросив міністра закордонних справ Ріяда Аль-Малікі виступити на засіданні і представити позицію Палестинської адміністрації”.

Міністри закордонних справ ЄС у вівторок обговорять на зустрічі в Омані ситуацію в Ізраїлі та визначать, які дії слід вжити далі.