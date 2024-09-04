Правоохоронці затримали наркоманів, які підпалювали військові пікапи у Черкасах

СБУ та Нацполіція затримали двох поплічників РФ, які вчиняли замовні підпали у Черкасах. Серед пріоритетних цілей ворога були службові пікапи Сил оборони та об’єкти Укрзалізниці.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Протягом однієї доби фігуранти підпалили два позашляховики ЗСУ та релейну шафу поблизу магістральної лінії залізничного сполучення. За даними слідства, одним із зловмисників виявився переселенець з Лисичанська на Луганщині, який оселився у Черкаській області, інший – місцевий житель.

“Обидва є наркозалежними, які хотіли швидко заробити на дозу у Телеграм-каналах. Там їм відповів представник РФ, який запропонував “легкі гроші” в обмін на співпрацю. Для вчинення злочину фігуранти купили бензин та легкозаймисту суміш”, – повідомили в СБУ.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.