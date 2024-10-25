Кримінал

Правоохоронці затримали майже 20 адміністраторів Telegram-каналів про вручення повісток
25 Жовтня 2024 15:25
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Служба безпеки та Національна поліція затримали 19 адміністраторів та дописувачів Телеграм-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації ЗСУ.

Також фігуранти знімали провокативні стріми та поширювали фейкові повідомлення про українських військових, зокрема представників ТЦК, повідомляє СБУ.

  • На Хмельниччині: заблоковано підривну діяльність одразу 14 осіб, які публічно закликали військовозобов’язаних ухилятися від мобілізації. Зокрема фігуранти публікували місця перебування та маршрути переміщення представників ТЦК і Національної поліції. Для поширення контенту вони адміністрували десятки груп у Телеграмі та Вайбері.
  • У Києві: викрито чотирьох мешканців столиці, які публікували у чатах Телеграм-каналів геолокації мобільних блокпостів на території Київщини. Для маскування злочинних дій зловмисники створювали анонімні акаунти у месенджері під вигаданими нікнеймами.
  • На Вінниччині: судитимуть 30-річного ухилянта, який крім того що сам ховався від призову, ще й агітував на своєму Телеграм-каналі наслідувати його приклад.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки вже повідомили п’ятьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Наразі планується повідомити про підозру іншим фігурантам. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

СБУ та Нацполіція викрили 19 адміністраторів Telegram-каналів про вручення повісток / Фото: СБУ

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