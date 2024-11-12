Кримінал

Правоохоронці затримали 7-х поплічників РФ, серед них викладачка іноземної мови
12 Листопада 2024 13:15
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СБУ затримала російських поплічників, які виправдовували війну проти України / Фото: СБУ

СБУ затримала ще сімох поплічників РФ, які виправдовували російську війну проти України та намагалися зірвати мобілізацію. 

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У Києві викрили колишню викладачку іноземної мови, яка в соцмережах підтримувала РФ та закликала до захоплення України. Також у столиці затримали 36-річного переселенця із Запоріжжя, який передавав геолокації українських військових до тематичних Телеграм-каналів.

На Черкащині викрили чотирьох адміністраторів анонімних груп у месенджерах, які повідомляли про місця розташування блокпостів та надавали рекомендації з уникнення від мобілізації.

У Хмельницькому затримали переселенця з Донеччини, який в ефірах чат-рулетки виправдовував обстріл дитячої лікарні “Охматдит” російськими військами.


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