Суспільство

Правоохоронці викрили посадовця КМДА на поборах із автоперевізників

5 Червня 2024 12:43
дбр
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Правоохоронці міста Києва викрили посадовця КДМА, який за даними слідства, організував схему поборів із автоперевізників.

Про це повідомляє ДБР, Київська міська прокуратура.

“Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА, який вимагав хабарі у київських автоперевізників. Підозру також повідомлено приватному підприємцю, який допомагав чиновнику організувати систему поборів”.

У квітні 2024 року до ДБР звернулась дружина військовослужбовця, яка керувала фірмою чоловіка з перевезень, поки той служить. Підприємство обслуговувало один із київських маршрутів. Жінка скаржилась на системний тиск з боку чиновника та погрози розірвати чинний договір на пасажирські перевезення, якщо вона не погодиться на “співпрацю”. Зокрема, компанія мала щотижнево передавати чиновнику через підконтрольну фірму 40 тисяч гривень за право роботи на маршруті.

Правоохоронці затримали підприємця-посередника одразу після отримання чергового “траншу” для чиновника.

Наразі проведено низку обшуків, під час яких вилучено документи та техніку, що підтверджують протиправну діяльність.

Посадовця КМДА та його спільника підозрюють в одержанні службовою особою неправомірної вигоди

Також перевіряється можлива причетність керівництва чиновника до реалізації злочинної схеми.


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