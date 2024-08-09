Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання 1,5 мільйона гривень, виділених на оборону

Правоохоронці провели масштабну спецоперацію з викриття організаторів та учасників злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів, виділених на потреби оборони України.

Загальна сума збитків державі становить понад 1,5 млрд грн, повідомляє Офіс генпрокурора України.

“За даними слідства, до розкрадання коштів причетні службовці Міністерства оборони, військових частин, ТЦК та СП, обласних військових адміністрацій та міських рад, а також директори підприємств у багатьох регіонах України”, – йдеться у повідомленні.

За результатами слідчих дій повідомлено про підозру 28 особам, з них 9 – у складі організованих злочинних груп.

“Серед підозрюваних – начальник одного із управлінь Міністерства оборони України, начальник ТЦК та СП на Донеччині, більше 7 співробітників військових частин у Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Київській та Черкаській областях, 5 службовців міських рад на Полтавщині та Дніпропетровщині, а також представники комерційних структур”, – додали правоохоронці.

Підозрюваним інкримінують розтрату та заволодіння бюджетними коштами під час закупівель товарів за завищеними цінами та завищення вартості робіт, неналежне виконання обов’язків, службову недбалість при здійсненні приймання неякісного форменого одягу для ЗСУ, підроблення та використання підроблених документів.

Одному з підозрюваних – начальнику Головного управління Міноборони інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Знаючи про наявність держконтракту, він уклав додаткову угоду та безпідставно перерахував державні кошти підприємству.

У межах слідства правоохоронці провели понад 65 обшуків в установах, організаціях по всій території України (Західному, Центральному, Південному та Східному регіонах).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії у кримінальних провадженнях тривають.

У прокуратурі зазначили, що це вже друга масштабна спецоперація правоохоронців з викриття організаторів та учасників злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів, виділених для забезпечення потреб Збройних Сил України. Раніше повідомлено про підозру 30 особам, проведено більше 70 обшуків, загальна сума збитків, заподіяних державі, становить понад 138 млн грн.