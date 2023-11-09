Кримінал

Правоохоронці викрила митника-хабарника на Київщині

9 Листопада 2023 11:42
читать на русском →
митниця, київ

Правоохоронці викрили на хабарі за безперешкодне перевезення через кордон незадекларованих 40 тисяч доларів посадовця Державної митної служби України.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, Київська міська прокуратура, УП.

За даними слідства, за даними слідства, заступник директора департаменту держмитниці – начальник відділу запропонував громадянину Грузії, який мав намір перетинати державний кордон України, свою “допомогу” у перевезенні без митного оформлення грошових коштів у розмірі 40 тис. дол. США.

За організацію перевезення незадекларованих коштів через “зелений коридор” посадовець висунув вимогу передати йому 2 тис. дол. США.

Під час одержання неправомірної вигоди 8 листопада посадовця затримали.

За даними джерела УП, йдеться про Сергія Чернецького.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на трок до трьох років, з конфіскацією майна.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Листопада 2023 12:29

Росіяни повідомили про ракетний удар по окупованому Скадовську
9 Листопада 2023 07:07

Путін не фокусуватиметься на війні в Україні у передвиборчій кампанії – ISW
8 Листопада 2023 22:00

WSJ: Росія намагається викупити зброю, яку вона експортувала в інші країни
8 Листопада 2023 21:36

Рада не скасовувала вступ на вечірню та заочну форми навчання
8 Листопада 2023 20:21

Сполучені Штати призначили радника з питань інфраструктури в Україні
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВИНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
усі думки