Правоохоронці України та Молдови викрили шахраїв, які продавали неіснуючі дрони та авто для військових

Нацполіція спільно з молдавськими колегами викрила злочинне угруповання, учасники якого “продавали” в інтернеті неіснуючі дрони та автівки для військовослужбовців.

Нині встановлено 67 епізодів злочинної діяльності шахраїв. Восьмеро зловмисників затримані в рамках міжнародної спецоперації на території Республіки Молдова, повідомляє Національна поліція України.

У Офісі генпрокурора додали, що правоохоронці Республіки Молдова повідомили про підозру у шахрайстві 9 громадянам України. Наразі встановлено щонайменше 27 учасників злочинного угруповання, більшість з них перебувають на території Республіки Молдова. Наразі вживаються дії для їх затримання.

Злочинці із 2023 року ошукували українських військовослужбовців, членів їхніх сімей та волонтерів під приводом продажу неіснуючих автомобілів та дронів для ЗСУ.

Встановили, що до скоєння злочинів причетні особи віком від 17 до 46 років. З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну вісім фігурантів, які проживали на території Одеської області, переїхали до Молдови, звідки почали реалізовувати шахрайські схеми.

Організував злочинну діяльність 34-річний уродженець РФ, який розподілив між спільниками обов’язки з постачання на територію Молдови сім-карт українських мобільних операторів, створення фейкових оголошень на популярних маркетплейсах та рекламну кампанію для просування своїх «послуг» в інтернеті. Такі оголошення публікували на онлайн платформах “OLX”, “Bon.Ua”, “Avto-Ria”.

Зловмисники розміщували оголошення про продаж автівок для ЗСУ за привабливими цінами. З потенційними покупцями фігуранти спілкувалися в одному з месенджерів та домовлялись про передплату за пригон автівки з-за кордону або придбання дронів.

Особливий цинізм полягав у тому, що зловмисники вимагали від потерпілих документально підтвердити свою приналежність до ЗСУ або волонтерської діяльності. Далі, отримавши від них кошти, аферисти насміхались з потерпілих, висловлювали гасла на підтримку РФ, видаляли листування та блокували замовників, не виконуючи зобов’язань.

Фігуранти знімали гроші у банкоматах Молдови або використовували їх при онлайн-розрахунках. Легалізували кошти, купуючи авто преміум-класу та золоті вироби.

Поліцейські в рамках міжнародного співробітництва провели 23 обшуки на території Молдови та 13 – в Одеській і Дніпропетровській областях за адресами проживання та в транспортних засобах фігурантів.

Нацполіція спільно з молдавськими колегами викрила злочинне угруповання / Фото: Нацполіція

Вилучено гроші в сумі близько 250 тисяч гривень, 61 тисячу доларів, 20 транспортних засобів преміум класу, близько 5 кг золотих виробів, мобільні телефони, понад 80 карток банків Молдови, України та РФ, зброю, чорнові записи, комп’ютерну техніку.

Наразі встановлено 67 епізодів злочинної діяльності, а попередня сума збитків перевищує 46 млн грн.

Фігурантам та їхньому спільнику оголошено підозри за ч. 6 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдови. Рішенням суду затриманих взято під варту.

На цей час 8 з 9 підозрюваних в Республіці Молдова обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Досудове розслідування триває.

Українські правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального Кодексу України. Злочинцям загрожує до 12 років позбавлення волі.