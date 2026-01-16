Підпал автомобілів у Чугуєві: затримано двох осіб, їм загрожує до 10 років тюрми

У Чугуєві поліцейські затримали двох громадян, причетних до підпалу автомобілів, серед яких було авто, яким користувалися військовослужбовці. Зловмисників узяли під варту, їм уже повідомили про підозру.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

На Чугуївщині затримано двох місцевих мешканців, які підпалили авто / Фото Харківська обласна прокуратура, поліція Харківської області

За даними правоохоронців, 13 січня зловмисники підпалили вантажний автомобіль DAF, яким користувалися військовослужбовці, а також цивільний автомобіль «Газель». Унаслідок пожежі обидва транспортні засоби зазнали значних пошкоджень.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи та оперативники кримінальної поліції Чугуївського районного управління поліції. Завдяки оперативному реагуванню та аналізу зібраної інформації правоохоронці у стислі терміни встановили осіб, причетних до злочину, а також їхнє місцеперебування.

За словами першого заступника начальника — начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Андрія Шарніна, фігурантами виявилися 27-річна мешканка Чугуєва та її 30-річний знайомий. З місць подій вилучили речові докази, які направили на проведення судових експертиз.

Підозрюваних затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час першочергових слідчих дій встановлено, що підпали вони вчинили за грошову винагороду, яку їм пообіцяли невідомі особи через один із месенджерів під час пошуку «легкого заробітку» в інтернеті. Результат злочинних дій фіксувався на відео, однак обіцяної винагороди затримані так і не отримали. Наразі перевіряється версія вчинення злочину на замовлення спецслужб РФ.

Слідчі повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.