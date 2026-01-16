Апеляційний суд змінив запобіжний захід у справі про смертельне ДТП за участю поліції

Апеляційний суд Чернігівської області змінив запобіжний захід у справі про смертельну ДТП в Прилуках, унаслідок якої загинула 6-річна дитина. Підозрювану поліцейську взяли під варту без альтернативи внесення застави.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, 10 грудня близько 11:44 у місті Прилуки Чернігівської області наряд відділу реагування патрульної поліції Прилуцького РВП, прямуючи на виклик щодо ДТП, здійснив наїзд на 36-річну жінку з дитиною, які переходили проїзну частину по регульованому пішохідному переходу на вулиці В’ячеслава Чорновола.

Реклама

Реклама

Унаслідок отриманих травм 6-річна дівчинка загинула на місці події. Матір дитини з тілесними ушкодженнями доставили до міської лікарні.

Під час апеляційного розгляду прокурори навели обставини, які, за їхніми словами, свідчать про наявність ризиків, передбачених статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України. Зокрема, встановлено, що після скоєння ДТП підозрювана не вжила заходів для огородження місця події та своєчасного надання домедичної допомоги потерпілим.

Також у суді зазначалося, що виклик швидкої медичної допомоги було здійснено не одразу після наїзду, а напарником підозрюваної, який перебував разом із нею в автомобілі.

Апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора, скасував ухвалу суду першої інстанції в частині визначення застави та обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави строком до 7 лютого 2026 року. Після оголошення рішення підозрювану взяли під варту в залі суду.