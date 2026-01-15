На Кіровоградщині затримали банду кримінального авторитета на прізвисько “руский”

У Кіровоградській області поліція спільно зі Службою безпеки України затримала організатора та п’ятьох учасників банди так званого «руского», які тривалий час тероризували підприємців і мешканців Олександрії, повідомляє Національна поліція України.

Поліція і СБУ викрили угруповання, що вимагало у мешканців Олександрії тисячі доларів / Фото: Нацполіція

За даними правоохоронців, майже всі учасники угруповання раніше вже мали проблеми із законом за вчинення тяжких злочинів, зокрема вимагання та незаконне позбавлення волі. Під загрозою фізичної розправи потерпілі були змушені віддавати гроші, а у разі відмови зловмисники відбирали транспортні засоби та нерухомість.

Як зазначають у поліції, фігуранти регулярно приходили до потерпілих під різними приводами та вимагали гроші, які нібито ті їм заборгували. Суми вигаданих «боргів» коливалися від 3 000 до 10 000 доларів.

13 січня оперативники управління стратегічних розслідувань у Кіровоградській області Нацполіції разом із працівниками обласного управління СБУ за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення та спецпідрозділу СБУ «Альфа» затримали кримінального авторитета на прізвисько «руский» та членів його банди під час отримання 3 000 доларів так званого «боргу».

Під час обшуків у підозрюваних вилучили автомобілі, грошові кошти, різні види зброї, набої, телескопічні та гумові кийки, зіп-пакети з білою речовиною, ймовірно амфетаміном, а також інші речові докази.

Слідчі повідомили лідеру організованої злочинної групи та п’ятьом її учасникам про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання та очікують на обрання запобіжних заходів.

Правоохоронці встановлюють інших можливих потерпілих. Санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.