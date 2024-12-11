Кримінал

Поліція прийшла з обшуками на об’єкти “Укрзалізниці” в Києві
11 Грудня 2024 08:19
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Національна поліція розслідує зловживання посадовців “Укрзалізниці”, які спричинили штучний дефіцит квитків на міжнародні маршрути.  

За даними поліції, група службовців одного з підрозділів “Укрзалізниці” маніпулювала продажем квитків на міжнародні перевезення, що призвело до фінансових збитків та ускладнило доступ пасажирів до популярних рейсів.  

Слідчі дії проходять у декількох напрямках: за місцями проживання підозрюваних, в офісах компанії, а також у самих міжнародних потягах під час їх відправлення та прибуття. До операції залучені співробітники департаменту корпоративної безпеки “Укрзалізниці”.  

Правоохоронці закликали пасажирів з розумінням поставитися до можливих незручностей, спричинених слідчими діями. Деталі справи обіцяють оприлюднити після завершення розслідування.

Нацполіція за сприяння Укрзалізниці проводить слідчі / Фото: Нацпол

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