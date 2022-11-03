Кримінал

Правоохоронці підозрюють 18-річного “народного поліцейського” з Борової у колаборантстві За даними слідства, в окупованому смт Борова місцевий мешканець добровільно зайняв посаду «народного поліцейського». Аби догодити окупантам, колаборант патрулював місто, затримував осіб та доставляв їх до новоствореного правоохоронного органу — «народної поліції». Правоохоронці викрили 18-річного «поліцейського». Наразі прокурорами окружної прокуратури ініційовано перед судом питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування проводять слідчі відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області. Молодику повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Поділитися:



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