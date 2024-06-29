Політика

Правляча партія Естонії визначилася з кандидатом у прем’єри замість Каллас
29 Червня 2024 16:06
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естонія
Кандидат у прем'єр-міністри Естонії Крістен Міхал / Фото Delfi Media

Правління правлячої в Естонії Партії реформ назвало кандидата в прем’єр-міністри замість Каї Каллас, яка йде на посаду високого представника Єврокомісії із закордонних справ і політики безпеки.

“Правління Партії реформ одноголосно ухвалило рішення висунути реформіста, міністра клімату Крістена Міхала як кандидата на посаду нового прем’єр-міністра Естонії”, – цитує повідомлення прес-служби партії Delfi.

Як заявив Міхал, “надійність державної оборони, посилення конкурентоспроможності економіки та подальше оздоровлення державних фінансів, безумовно, будуть важливими пріоритетами під час перегляду коаліційного договору”.

Він очолить створену делегацію з ведення переговорів про новий коаліційний договір і склад майбутньої коаліції.

На засіданні правління партії було також вирішено, що нового голову Партії реформ буде обрано на з’їзді 8 вересня.

Каллас візьме участь як прем’єр-міністр на саміті НАТО у Вашингтоні 9-11 липня. Після цього вона подасть прохання про відставку і обійме посаду високого представника Європейської комісії із закордонних справ і політики безпеки.


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