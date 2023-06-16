Праві сформували у Фінляндії нову урядову коаліцію

У Фінляндії після 74 днів переговорів сформовано нову урядову коаліцію на чолі з прем’єр-міністром Петтері Орпо. Журналісти зазначають, що новий уряд стане найправішим у країні з часів Другої світової війни.

Окрім Національної коаліційної партії, головою якої є Орпо, до уряду увійдуть праві популісти з партії “Істинні фіни”, Шведська народна партія та християнські демократи. Представників лівих партій в уряді не буде.

Попередній глава уряду соціал-демократ Санна Марін подала у відставку у квітні. ЗМІ нагадують, що Марін була популярна на тлі боротьби з пандемією коронавірусу та підтримки Києва після нападу на Україну Росії. Соціал-демократична партія все одно програла вибори.

Одним із головних завдань нового уряду, ймовірно, стане скорочення держборгу – з урахуванням того, що нещодавнє вступ Фінляндії до НАТО на тлі війни Росії проти України вимагатиме збільшення витрат на оборону.

Наприкінці березня держборг Фінляндії становив близько 146 мільярдів євро, це близько 55% ВВП. Наприкінці 2019 року, коли до влади прийшов лівоцентристський уряд Марін, цей показник становив приблизно 106 мільярдів євро.