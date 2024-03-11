Політика

Прапор Швеції підняли біля штаб-квартири НАТО

11 Березня 2024 15:03
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нато, швеція
Прапор Швеції підняли у штаб-квартирі НАТО / Фото: REUTERS

У понеділок, 11 березня, прапор Швеції підняли перед штаб-квартирою НАТО у Брюсселі. Країна стала 32-м членом Альянсу.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Для мене велика честь вітати вас сьогодні в штаб-квартирі НАТО. Тому що це справді історичний день. За кілька хвилин ми піднімемо шведський прапор тут, у штаб-квартирі НАТО, і по всьому Альянсу і привітаємо вашу країну як 32-го члена НАТО», — наголосив Столтенберг, відкриваючи церемонію.

За його словами, приєднання до НАТО «добре для Швеції, добре для стабільності на півночі та добре для безпеки всього Альянсу».

Столтенберг зазначив, що коли російський диктатор Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, він хотів менше НАТО і більше контролю над своїми сусідами.

Він підкреслив, що Україна ближча до членства в НАТО, ніж будь-коли раніше.

«І поки хоробрі українці продовжують боротися за свободу, ми стоїмо на їхньому боці, члени Альянсу продовжують оголошувати про мільярди доларів нової допомоги, в тому числі найбільший пакет допомоги від Швеції, який охоплює боєприпаси, засоби протиповітряної оборони і бойові катери», — додав генсек НАТО.


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Прапор Швеції підняли біля штаб-квартири НАТО
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