Прага дарує Харкову 20 трамваїв

Транспортне управління Праги передає Харкову 20 списаних трамваїв. Вагони, що спочатку були призначені для утилізації, мають допомогти вирішити проблему нестачі трамваїв в Україні після їх знищення російською армією.

Як передає Радіо Прага, до пожертвування також увійдуть два автобуси для міста Хмельницький.

Про транспортування трамваїв подбає організація «Людина у біді», а транспортна компанія у Харкові проведе перемонтування під місцеві колії. Також необхідно встановити автомати з продажу квитків та інформаційні таблички, які використовуються в Харкові.

Празьке Транспортне управління передає українським колегам п’ять трамваїв T3SUCS, 15 трамваїв T6A5, експлуатація яких закінчилася у червні 2021 року, один автобус Karosa B951 та один зчленований Irisbus Citelis 18M. Із проханням про допомогу до мерії Праги звернувся міський голова Харкова Ігор Терехов.