Кримінал

Працювали цілодобово, без вивісок та реклами: у Запоріжжі закрили мережу підпільних казино
18 Березня 2025 14:51
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Обшуки в підпільних гральних закладах / Фото: БЕБ
Обшуки в підпільних гральних закладах / Фото: БЕБ

У Запоріжжі викрили незаконну мережу гральних залів, які працювали цілодобово без вивісок і реклами. Двоє запоріжців облаштували заклади в орендованих приміщеннях та надавали доступ до онлайн-ігор усім охочим.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки України.

За даними слідства, двоє жителів Запоріжжя обладнали під нелегальні гральні заклади орендовані нежитлові приміщення на перших поверхах будинків.

“За допомогою спеціального програмного забезпечення там гравцям надавали доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет. Усі зали працювали цілодобово без вивісок чи зовнішньої реклами, без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та сплати податків”, – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели п’ять обшуків за місцями розташування нелегальних гральних закладів, в ході яких було вилучено комп’ютерну техніку, периферійне обладнання, гроші, мобільні телефони, чорнові записи, рекламні публікації. На все вилучене майно накладено арешт. Його орієнтовна вартість становить близько 500 тис. грн.

За результатом досудового розслідування підозрювані повністю визнали свою провину, обвинувальні акти скеровані до суду за ч. 1 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України.

Розслідування здійснювали детективи ТУ БЕБ у Полтавській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури. Справу скеровано до суду.

У Запоріжжі викрили мережу підпільних гральних закладів / Фото: БЕБ, Харківська обласна прокуратура

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