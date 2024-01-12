Суспільство

Працівники ДПСУ мають право вимагати від чоловіків документи з ТЦК про відстрочку

12 Січня 2024 20:40
читать на русском →
дпсу

Працівники Державної прикордонної служби мають право запитувати у військовозобов’язаних чоловіків на кордоні документи з Територіального центру комплектування з відміткою про відстрочку від призову.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна

“Прикордонники діють у рамках законодавства про перетин кордону, зокрема й правил, які діють у період воєнного стану… Останнім часом ми спостерігаємо збільшення кількості спроб перетину кордону за допомогою підроблених документів, фальсифікованих документів або коли мета поїздки людини не відповідає нормі, за якою дозволено перетнути кордон…

Прикордонники зважають… що люди досить часто використовують підробки та фальсифіковані документи і ретельно перевіряють умову виїзду за кордон, зокрема й мають право вимагати від чоловіків документи з Територіального центру комплектування, військово-облікові документи, де в тому числі є відмітка про відстрочку від призову”.

Демченко порадив військовозобов’язаним оновити свої дані в ТЦК і документи про військовий облік для можливості перетину кордону. Крім цього, у них має бути позначка про відстрочку.

Речник додав, що за час воєнного стану правоохоронці викрили понад 530 злочинних угруповань, які сприяли переправленню чоловіків за кордон, зокрема шляхом підроблення документів.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Січня 2024 21:27

Зеленський назвав безпекову угоду з Британією “взірцем нашого часу”
12 Січня 2024 18:48

Прем’єр Британії виступив у Верховній Раді
12 Січня 2024 16:43

Україна та Британія уклали договір про безпеку
12 Січня 2024 13:19

Росіяни обстріляли Херсон: двоє людей загинули
12 Січня 2024 11:55

На Харківщині вдосконалять оповіщення про повітряну тривогу
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрій САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
усі думки