Працівники ДПСУ мають право вимагати від чоловіків документи з ТЦК про відстрочку

Працівники Державної прикордонної служби мають право запитувати у військовозобов’язаних чоловіків на кордоні документи з Територіального центру комплектування з відміткою про відстрочку від призову.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна

“Прикордонники діють у рамках законодавства про перетин кордону, зокрема й правил, які діють у період воєнного стану… Останнім часом ми спостерігаємо збільшення кількості спроб перетину кордону за допомогою підроблених документів, фальсифікованих документів або коли мета поїздки людини не відповідає нормі, за якою дозволено перетнути кордон…

Прикордонники зважають… що люди досить часто використовують підробки та фальсифіковані документи і ретельно перевіряють умову виїзду за кордон, зокрема й мають право вимагати від чоловіків документи з Територіального центру комплектування, військово-облікові документи, де в тому числі є відмітка про відстрочку від призову”.

Демченко порадив військовозобов’язаним оновити свої дані в ТЦК і документи про військовий облік для можливості перетину кордону. Крім цього, у них має бути позначка про відстрочку.

Речник додав, що за час воєнного стану правоохоронці викрили понад 530 злочинних угруповань, які сприяли переправленню чоловіків за кордон, зокрема шляхом підроблення документів.