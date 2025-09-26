        Суспільство

        ППО знешкодила 128 російських дронів: Повітряні сили попередили про рух нових БпЛА

        Галина Шподарева
        26 Вересня 2025 08:08
        Мобільна вогнева група / Фото: Командування Об'єднаних сил
        Мобільна вогнева група / Фото: Командування Об'єднаних сил

        У ніч на 26 вересня, починаючи з 18:00 25 вересня, російські військові запустили по Україні 154 ударні БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллєрово. Близько 80 із них – “шахеди”.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Станом на 7:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 128 російських БпЛА типу Shahed, “Гербера” і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

        Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння збитих дронів та уламків на одній локації.

        “Ворог продовжує атакувати безпілотниками. З північного напрямку зайшли нові групи ударних БпЛА”, – попередили в Повітряних силах.


