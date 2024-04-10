Суспільство

ППО вночі знищила 14 “Шахедів”

10 Квітня 2024 08:15
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ппо, ракети, дрони
ППО / Getty Images

Росіяни атакували Україну 17 ударними БпЛА, 2 крилатими ракетами “Іскандер-К” та 1 балістичною ракетою “Іскандер-М”. Сили ППО знищили 14 дронів.

Про це поавдомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

“Усього збито 14 “Шахедів” на Миколаївщині та Одещині. Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України”.

Повідомляється, що дрони і ракети загарбники запускали з тимчасово окупованого Криму.

Крім того, близько 20:00 9 квітня ППО знищила дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими окупанти атакували Одесу.


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