ППО РФ збила свій вертоліт

Кілька російських російських телеграм-каналів повідомили про збитий вертоліт Ка-29 в районі російської Анапи Краснодарського краю.

Про це повідомляє російська служба ВВС.

“В Анапі наше ж ППО збило наш же вертоліт. Ка-29 займався пошуком БЕКів (безекіпажних катерів), один із наших “Панцирів” завдав удару по вертольоту (за попередньою версією, через несправність системи “свій-чужий”)”.

Про збитий вертоліт повідомили й інші провоєнні російські джерела. За їхніми даними, внаслідок аварії загинули четверо людей.

“Вічного польоту, браття”, – ідеться в телеграм-каналі “Воевода вещает”. Там викладено фотографію Ка-29.

Міноборони Росії офіційних заяв щодо збитого російського вертольота не робило.