Суспільство

ППО РФ збила свій вертоліт
21 Червня 2024 14:15
читать на русском →
вертоліт, ппо, рф
Ка-29 / Вікіпедія

Кілька російських російських телеграм-каналів повідомили про збитий вертоліт Ка-29 в районі російської Анапи Краснодарського краю.

Про це повідомляє російська служба ВВС.

“В Анапі наше ж ППО збило наш же вертоліт. Ка-29 займався пошуком БЕКів (безекіпажних катерів), один із наших “Панцирів” завдав удару по вертольоту (за попередньою версією, через несправність системи “свій-чужий”)”.

Про збитий вертоліт повідомили й інші провоєнні російські джерела. За їхніми даними, внаслідок аварії загинули четверо людей.

“Вічного польоту, браття”, – ідеться в телеграм-каналі “Воевода вещает”. Там викладено фотографію Ка-29.

Міноборони Росії офіційних заяв щодо збитого російського вертольота не робило.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
21 Червня 2024 12:58

Дуда відвідає Китай
21 Червня 2024 14:15

ППО РФ збила свій вертоліт
21 Червня 2024 12:45

На військовослужбовців ТЦК У Луцьку напали з газовим балончиком
21 Червня 2024 11:54

Колишньому генералу СБУ Наумову оголосили підозру 
21 Червня 2024 10:40

Вибухотехніки 3 дні розміновували шлях до авто із загиблим чоловіком на Харківщині 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
усі думки